شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تطلق برنامجين لدعم مديرى النزل البيئية وتطوير المنتج السياحى البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برنامجى الدعم الفنى لأصحاب ومديرى النزل البيئية وبرنامج تطوير المنتج السياحى البيئى بواحة سيوة، استمراراً لجهود وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة التابع للوزارة لدعم السياحة المستدامة والتنمية السياحية الصديقة للبيئة فى مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامجين الجديدين يهدفان إلى رفع الوعى وبناء القدرات لأصحاب ومديرى النزل البيئية والعاملين بها بالإضافة إلى رفع كفاءات الفنادق والنزل البيئية وذلك بمشاركة المجتمعات المحلية واصحاب المصلحة للوصول لمنتج سياحى بيئى يحقق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ويعظم الاستفادة من ثقافات المجتمعات المحلية والموارد الطبيعية المرتبطة بهما.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سبق تنفيذ البرنامجين دراسة علمية وعملية قائمة على زيارات التقييم الميدانية للوصول للوضع الحالى للنزل البيئية وإعداد التقارير الفنية واطلاق الدليل الإرشادى لتطبيق هذه المعايير فى ضوء الامكانيات الحالية والأهداف المستقبلية وذلك بمشاركة المجتمعات المحلية كأحد أهم محاور وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية .

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم تنفيذ هذين البرنامجين على مدار يومين بمدينة سيوه وبحضور عدد من مديرى وأصحاب النزل البيئية بسيوة وممثلى هيئة تنشيط السياحة، مجلس المدينة، مكتب السياحة، ممثلى الجمعيات الأهلية وممثلى اصحاب المصلحة المرتبطين بقطاع السياحة البيئية بواحة سيوة. ويعد هذين البرنامجين ضمن البرامج الرئيسية لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة.