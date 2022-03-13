شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مخزن يحوى 88 طن دقيق وزيوت بقصد احتكارها فى الوراق والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين .
وفي ذلك الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق ومديرية ومباحث التموين من ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الوراق بحوزته 88 طن دقيق وزيوت وسمن بقصد احتكارها وبيعها بازيد من سعرها وذلك خلال حمله مكبرة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين وشملت المضبوطات 70 طن دقيق فاخر ، و12 طن زيت ، و 6 طن سمن نباتي ، وتم غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بمخزنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين.