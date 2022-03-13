شكرا لقرائتكم خبر عن غسيل وكنس آلى لكبارى عين شمس وحملة لتجريد الأتربة بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شوارع حى عين شمس شرق القاهرة، أعمال كنس آلى وغسل الجزيرة الوسطى بشارع الحرية وأعلى الكبارى وغسيل أسوار الكبارى، بنطاق الحى، وذلك من خلال الشركة المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية بالقاهرة، ضمن منظومة النظافة الجديدة التي تم تطبيقها بالعاصمة.

وفى السياق، تم الدفع بفرق لتجريد الأرصفة بشارع هارون الرشيد من ناحية مترو الأنفاق بحى مصر الجديدة، وذلك استجابة لسكان المنطقة، حيث تم رفع الأتربة وتنفيذ أعمال كنس بالشارع لاستعادة المظهر الحضارى، ومنع تراكم الأتربة، وهو ما أشاد به السكان على سرعة الاستجابة.

وتعتمد المنظومة الجديدة بشكل اساسى على الجمع السكنى، ويتم تنفيذ حملات نظافة يومية تشمل غسيل الرصيف والكنس الألى للشوارع وغسيل لافتات المرور المعلقة على الطرق والكبارى، بالإضافة لحملات توعية للمواطنين بالشارع، للتعرف على المنظومة الجديدة وكيفية الشكوى حال تقصير المتعهد أو عامل الجمع السكنى وتخلفه عن جمع المخلفات يوميا من الوحدات السكنية.

وهناك عدة طرق للشكوى بشأن منظومة النظافة، منها الاتصال بالخط الساخن لهيئة نظافة القاهرة على رقم 15264، والخط الساخن 114 لمحافظة القاهرة، والخط الساخن 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى لرئاسة مجلس الوزراء، أو خدمة الواتس أب على رقم 01211291119، أو بخطوط الشركة المسئولة عن نظافة المنطقة، كما يمكن تقديم شكوى لمركز خدمة المواطنين بالحى التابع لك.