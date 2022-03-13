شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن 28 وظيفة قيادية شاغرة في 13 محافظة.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن شغل (28) وظيفة قيادية شاغرة، في سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وبعد حصول وزارة الأوقاف على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على الإعلان عن شغل (28) وظيفة قيادية شاغرة بالأوقاف.

وأوضحت الوزارة الوظائف الشاغرة على النحو التالى:

1- رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

2- رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

3- مدير مديرية أوقاف (أ) لعدد ( 13 ) مديرية هي:

( الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الجيزة - بني سويف – المنيا – سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم – الإسماعيلية) .

4- مدير مديرية أوقاف (ب) لعدد ( 8 ) مديريات هي :

( شمال سيناء - جنوب سيناء – السويس – بورسعيد – دمياط - الوادي الجديد - البحر الأحمر - مرسى مطروح ) .

5- مدير عام الإدارة العامة للأملاك.

6- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

7- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

8- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

9- مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.

وقالت وزارة الأوقاف إنه للتقديم على هذه الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية.