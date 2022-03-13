شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن 28 وظيفة قيادية شاغرة في 13 محافظة.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة الوظائف الشاغرة على النحو التالى:
1- رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.
2- رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.
3- مدير مديرية أوقاف (أ) لعدد ( 13 ) مديرية هي:
( الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الجيزة - بني سويف – المنيا – سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم – الإسماعيلية) .
4- مدير مديرية أوقاف (ب) لعدد ( 8 ) مديريات هي :
( شمال سيناء - جنوب سيناء – السويس – بورسعيد – دمياط - الوادي الجديد - البحر الأحمر - مرسى مطروح ) .
5- مدير عام الإدارة العامة للأملاك.
6- مدير عام الإدارة العامة للأمن.
7- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.
8- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.
9- مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.
وقالت وزارة الأوقاف إنه للتقديم على هذه الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية.