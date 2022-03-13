شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس العموم البريطانى يدعو مفتى الجمهورية لزيارة المملكة المتحدة ولقاء أعضائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تَلقَّى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- دعوةً من رئيس المجموعة البريطانية المصرية بمجلس العموم البريطاني جوناثان لورد، للمشاركة في جلسة تضم أعضاء البرلمان وعددًا من الشخصيات البريطانية الرسمية في مايو المقبل.

وقال الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هذه الدعوة جاءت بعد نجاح لقاء المفتي و200 من أعضاء مجلس اللوردات والعموم البريطاني قبل عام من خلال تطبيق زووم، الذي حضره أيضًا عدد من وسائل الإعلام العالمية وبعض الرسميين البريطانيين المعنيين.

وأضاف د. نجم أن اللقاء السابق حاز قبولًا كبيرًا في أوساط أعضاء البرلمان البريطاني، خاصة بعد أن أوضح فضيلة المفتي موقف الإسلام من جماعات التطرف والإرهاب وجماعات الإسلام السياسي، مستعرضًا جهود دار الإفتاء المصرية خلال السنوات الماضية المتنوعة لمواجهة الجماعات الإرهابية وتصحيح المفاهيم ونشر صحيح الإسلام من أجل أن يعمَّ السلام العالم أجمع.

وأشار مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن اللقاء المرتقب في مايو المقبل سيكون أول لقاء من نوعه بين مفتي مصر وأعضاء مجلسَي اللوردات والعموم البريطاني، مشيرًا إلى أنَّه كان لقاء مخططًا له قبل مدة، إلا أن استمرار ظروف جائحة كورونا حالت دون ذلك، فتعجَّل الجانب البريطاني عقد اللقاء افتراضيًّا عبر تطبيق زووم في شهر يونيو من العام الماضي، وقد جدَّدوا الدعوة لفضيلة المفتي للحضور إلى المملكة المتحدة في مايو المقبل بإذن الله.

وتوجَّه الدكتور إبراهيم نجم بالشكر إلى سمير تكلا مستشار المجموعة البريطانية المصرية بالبرلمان البريطاني وأمينها العام، على مجهوداته الكبيرة في التنسيق لهذه الزيارة وتيسير السبل للتواصل البناء.