شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تنعى الراحلة أنيسة حسونة: ارتاحت ورجعت لخالقها ومعها خير كثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة، التى رحلت عن عالمنا اليوم .

وكتبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، كلمات مؤثرة عن الراحلة، قالت فيها: "ارتاحى بقى يا أنيسه مش كده.. مكنتش بتسمع صوتنا واحنا بنقولها بالراحه شويه واحنا واخدين شباب الدارسين بالخارج فى زياره لمستشفى الناس، كانت عايزه توريهم كل حاجه وترد على كل استفساراتهم من غير ما تاخد نفسها".

وتابعت: "أنيسة حسونة أيقونتا اللى رحلت النهارده، أخيرا ارتاحت رجعت لخالقها ومعها خير كتير عملته فى دنيتها.. قلوب الناس كلها بتدعيلها والحمد لله على تكريمها من حرم رئيس الجمهورية قبل ما تسيبنا.