شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية: "معا نزرع شجرة أمل" يستكمل نشاطه بيوم لنشر الوعى الطلابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مشروع معا نزرع شجرة أمل الذي ترعاه الكنيسة الأسقفية نشاطه بيوم لزيارات المدارس الحكومية والتجريبية بمركز سدود المجاور لمركز منوف، وذلك بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة الأسقفية والمعاهد الدينية الأزهرية بمنوف، حيث تشاركوا سويًا الأنشطة الرياضية ونشر الوعى حول المشروع.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها: أن يوم الزيارات تضمن أنشطة تفاعلية ومسابقات بين الطلاب من الجانبين وتوعية مدارس أخرى بقيم المشروع، بالشكل الذي يحقق الهدف وهو خلق روح محبة وتعاون وتسامح بين المسلمين والمسيحيين.

ويقام مشروع معا نزرع شجرة أمل تحت رعاية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وبيت العائلة المصرية. وذلك تحت إشراف الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

جدير بالذكر، أن مشروع معا نزرع شجرة أمل يهدف إلى تطوير ثقافة الحوار بين أطفال المدارس المصرية الذى بدوره سيؤدى إلى فهم الآخر ومعتقداته وقيمه، وأيضا نشرثقافة قبول الآخر، إذ يعتمد المشروع على اتباع أساليب مختلفة لتجسيد ثقافة الحوار فى الأنشطة المدرسية حتى تصبح مصدرًا للاستمتاع بالإضافة لإتاحة الحرية والمسؤلية للأطفال ليتمكنوا من إدارة المشروع بأنفسهم تحت رعاية وإرشاد المعلمين فى جو يسوده الانفتاح والقبول.