شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرقية: تجديد شهادة أيزو 9001 لإدارتى الموارد البشرية والشئون الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للإدارة العامة للموارد البشرية والادارة العامة للشئون الإدارية فى تطبيق نظام الجودة وفقا للمعايير العالمية، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتطوير منظومة العمل الإدارى بالشركة.

وأكد تطبيق المواصفات القياسية ضمن خطة الشركة بتطبيق نظام إداري يعتمد علي إستخدام أحدث الأساليب الإدارية والتكنولوجية فى الإدارة وتأهيل العنصر البشرى باعتبارها أهم موارد الشركة.

وأضاف أن حصول قطاعات وادارات الشركة على شهادات الأيزو هو هدف تسعى له الشركة للتطوير وتحسين الأداء، والسعى لتأهيل العاملين المستمر واكتساب الخبرات والعمل فى بيئة عمل ملائمة تساعد على التطوير والابتكار.