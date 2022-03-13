مياه الشرقية: تجديد شهادة أيزو 9001 لإدارتى الموارد البشرية والشئون الإدارية

شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرقية: تجديد شهادة أيزو 9001 لإدارتى الموارد البشرية والشئون الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للإدارة العامة للموارد البشرية والادارة العامة للشئون الإدارية فى تطبيق نظام الجودة وفقا للمعايير العالمية، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتطوير منظومة العمل الإدارى بالشركة.
وأكد تطبيق المواصفات القياسية ضمن خطة الشركة بتطبيق نظام إداري يعتمد علي إستخدام أحدث الأساليب الإدارية والتكنولوجية فى الإدارة وتأهيل العنصر البشرى باعتبارها أهم موارد الشركة.
وأضاف أن حصول قطاعات وادارات الشركة على شهادات الأيزو هو هدف تسعى له الشركة للتطوير وتحسين الأداء، والسعى لتأهيل العاملين المستمر واكتساب الخبرات والعمل فى بيئة عمل ملائمة تساعد على التطوير والابتكار.