شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الراحلة أنيسة حسونة مع مرض السرطان.. و"بناتها" كلمة السر فى المواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا، اليوم الأحد الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابقة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكانت انيسة حسونة قد أعلنت فى تصريحات تلفزيزنية سابقة لها، عن إصابتها ثلاث مرات بمرض السرطان، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنها صدمت عندما أصيبت بمرض السرطان للمرة الثالثة، إذ كانت تعتقد أنها لن تصاب به بعد المرة الثانية، مشيرةً إلى أنها فكرت كثيرا بشأن مقاومة المرض، خاصة أنه أنهكها على مدار 6 سنوات، لكنها عدلت عن هذا التفكير بسبب بناتها، فأصرت على مقاومته حتى تبقى معهن.

وأضافت انيسة حسونة ، خلال تليفزيونى سابق لها : "أقول لكل السيدات اللائي يتعرضن لهذا الموقف ألا يستسلمن، يجب أن يحرصن على القيام بكل الأنشطة التي يفضلنها، فالاستسلام صعب جدًا، فالصدمة الأولى تكون قاسية وأول سؤال تسأله المصابة بهذا المرض "اشمعنى أنا"، فلا أحد يتقبل هذا المرء".

وتابعت انيسة حسونة : "بعد ما الست بتسمع خبر إصابتها بالمرض بتقفل من اللي بتحبهم ومش بتتقبل حد يطبطب عليها، وأنا لما عرفت المرض ونزلت من العيادة سألت هل الحياة ماشية كده عادي؟! كنت في فترة صعبة وأنكرت، ونصحتها ابنة خالتها وتعمل طبيبة نفسية بأن تتعامل مع السرطان كصديق رزل، وأن تحاول سماع كلامه وإرضائه".

وأردفت انيسة حسونة : "كنت عايشة في كآبة وبعيط بالليل، لكن بنتي مها اقترحت عليّ كتابة كتاب بدون سابق إنذار للحديث عن تجربتي، وأصرت أن أحكي بالتفصيل، لكني رفضت وكنت أخشى من ردود الفعل، لكن عندما رأيت ردود الفعل شعرت بأنني قدمت شيئًا مفيدًا".

وكانت انيسة حسونة قد كتبت "لن أرفع الراية البيضاء بعد".. وقت اعلانها عن تحديها لمرض السرطان، بعد اضطرارها إلى البدء للمرة الثالثة في جلسات العلاج الكيماوي.

وقالت أنيسة حسونة في منشور عبر صفحتها الرئيسية على "فيس بوك" آنذاك: "أبدأ اليوم للمرة الثالثة جلسات العلاج الكيماوي، مستجمعة كل ما في الطاقة الإيجابية للسيطرة على المرض، دعواتكم، فمرة أخرى لن أرفع الراية البيضاء بعد".



انيسة حسونة



انيسة حسونة مع أطفال عائلتها



انيسة حسونة وأحفادها



انيسة حسونة وزوجها