شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ 39 إمامًا عينوا بالهيئات القضائية ومعيدين بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأئمة الذين اجتازوا المقابلات واختبارات الهيئات القضائية، وأيضًا الذين عينوا معيدين في الجامعة، حيث قالت الوزارة في بيان اليوم إنه في ضوء تميز المستوى العلمي لأئمة الأوقاف ، وجدية الاختبارات التي مروا بها ، استطاع تسعة عشر إمامًا أن يجتازوا مقابلات واختبارات الهيئات القضائية .

ونشرت الوزارة أسماء الأئمة على النحو التالى:

أولاً : المعينون بمجلس الدولة :

1. مصباح الدين علاء الدين فتحي .

2. محمد إبراهيم أحمد عبد الوهاب .

3. جعفر عطا إسماعيل علي .

4. حسن محمد حسن عبد الله .

5. محمد شعبان أحمد حسن .

6. محمد حسن محمد حسن .

7. خالد زغلول أحمد علي .

ثانيًا : المعينون بالنيابة العامة :

1. الطاهر محمد عيد حامد .

2. أحمد خليفة توفيق زلط .

3. محمد خالد حافظ المسلماني .

4. جعفر أحمد نمر .

5. أحمد مسعد أحمد محمد

ثالثًا : المعينون بالنيابة الإدارية :

1. إسلام عفيفي عبد الغني عبد الوهاب.

2. عادل عبد الفتاح النبوي إبراهيم .

رابعًا : المعينون بهيئة قضايا الدولة :

1. محمد محمود ربيع .

2. محمد محمود حسين عبد الرحمن.

3. محمود أحمد علي سيد .

4. كريم عبد العزيز محمود علام .

5. رامي عبد الهادي عبد النبي .

خامسًا : كما تم تعيين أكثر من عشرين إمامًا معيدين بالجامعة.