"القفز فوق الصعاب".. أول كتاب عن إنجازات ذوي الهمم مترجمًا للغة الإنجليزية

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارتا الأوقاف والثقافة ضمن أعمال سلسلة رؤية للنشء المترجمة، ترجمة كتاب "القفز فوق الصعاب" إلى اللغة الإنجليزية، والذى يعد أحدث إصدارات "رؤية" للنشء وواحدًا من أهمها، حيث قدم له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعى المستنير فى مصر والعالم بأثره، وفى إطار خطة الوزارة للتوسع فى عملية الترجمة إلى مختلف اللغات.

وقال جمعة فى مقدمة الكتاب: "إن هذا الكتاب يعد نموذجًا متميزًا فى تقديم نماذج عظيمة تحدت الصعاب، وأكدت أنه لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس، وأن الإنسان بما مَنَّ الله (عز وجل) عليه من النعم وما اختبره فى بعضها قادر إذا تحلى بالعزيمة والإرادة على تخطى الصعاب .

وتابع :"كما يبين أن متحدى الإعاقة أو ذوى القدرات الخاصة - كما يطيب لنا أن نطلق عليهم - قد أسهموا إسهاما بارزًا فى صنع الحضارة الإنسانية عبر التاريخ الإنسانى بعصوره وبيئاته المختلفة ".

واختتم وزير الأوقاف قائلاً: "ولتأكيد أن الإنسان هو الإنسان فى مختلف العصور والحضارات قدم الكتاب نماذج مشرفة لمتحدى الإعاقة والصعاب من مختلف العصور والحضارات، فهم وإن اختلفت بيئاتهم وحضاراتهم وثقافاتهم فإنهم قد اشتركوا جميعا فى قوة الإرادة والعزيمة، وإعطاء أنموذج مشرف للتعامل مع الصعاب والتحديات، وأعطوا مثالاً شديد التميز فى فتح باب الأمل واسعًا لأنفسهم ولغيرهم من ذوى الهمم العالية، فجاء الكتاب مفعمًا بالدروس والعبر، ليس لذوى الهمم وحدهم، بل لكل من يبحث عن التميز فى ذاته، ويطمح أن يكون علامة بارزة فى التاريخ الإنسانى، أو أن يقدم خدمة جليلة لوطنه وللإنسانية".