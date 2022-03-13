شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر المواطنين من انتشار كورونا فى رمضان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الكاملة اللازمة لاحماية من انتشار عدوى كورونا خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن تطبيق الإجراءات الوقائية يضمن تخطى أزمة كورونا وخفص حالات الإصابة إلى أدنى حد.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ضرورة تجنب كافة سبل انتشار العدوى، مؤكدة ضرورة التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقًا للبرنامج الزمني، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة وهو ما سيؤدي إلى تخطي الأزمة بنجاح وسلام.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجة بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا، ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع.

وطالب المواطنين بالحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء، والاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار أي أمراض معدية.