شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى بينهم سيدة وطفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطنة مسنة بلا مأوى متواجدة بشارع الجلاء بمدينة طنطا، وذلك بالقرب من موقف السيارات القديم.

وفور تلقي الشكوى فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بالتوجه إلى موقع الشكوى، حيث تم العثور على المواطنة، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطنة، وفور الانتهاء فقد تم إيداع المواطنة بدار رعاية بمدينة طنطا لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

وكلفت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود شاب بلا مأوى بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، علما بأن الشاب يعاني من مرض نفسي، حيث أدى ذلك إلى قيامه بالتجرد من ملابسه أمام المارة من السيدات بالمنطقة، وقد ناشد الأهالى المسئولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفور تلقي الشكوى فقد تولى المختصين بالمنظومة التنسيق مع المسئولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة ، وعليه فقد تم تحرير محضر بالواقعة وعرض الأمر على النيابة العامة وفور إنهاء الإجراءات، فقد تم التنسيق من خلال المنظومة بالمسئولين بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير مستشفى الامراض النفسية بالمعمورة، حيث تولى أعضاء فريق التدخل السريع المحلي بالمحلي بمحافظة البحيرة إيداع الشاب بمستشفى الأمراض النفسية بالمعمورة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية لحين تعافيه تمهيدا لايداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وفي سياق متصل، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود فتاه تبلغ من العمر 12عامًا بلا مأوى، وذلك بقرية شبراويش بالقرب من مدرسة طلعت حرب الابتدائية، الأمر الذي يعرض حياة الفتاة للخطر و وفور تلقي الشكوى فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، وببحث ودارسة الشكوى فقد تم العثور على الفتاة محل الشكوى وتحرير محضر بالواقعة وتسليمها إلى الأهل، حيث تعهد الأهل برعاية الفتاة والحفاظ عليها من مخاطر الشارع.

وفي الوقت ذاته وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى أخرى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بوجود مواطن مسن بلامأوى يقيم علي رصيف إحدى المقاهي وأحيانا يسمح له صاحب المقهى بالنوم بداخلها وتم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد ببحث ودراسة حالة المواطن، حيث تبين أنه يبلغ من العمر57 عاما وليس لديه عائل، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي، وفور الإنتهاء فقد تم إيداعه بدار ببورسعيد لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.