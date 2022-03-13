شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 1786 طن بضائع و270 شاحنة و510 سيارات بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 7 سفينة خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 14 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم.

وأكدت أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ حيث شملت حركة الصادرات تداول 1449 طن بضائع عامة ومتنوعة و 222 شاحنة و 16 ملاكي .

كما شملت حركة الواردات تداول 337 طن بضائع عامة ومتنوعة 48 شاحنة و 494 ملاكي، وغادر ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و 13 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 63 شاحنة و 2 ملاكي .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة عمان والسفينة سيناء حيث تم استقبال 48 شاحنة بحمولة 321 طن بضائع عامة و 16 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 68 شاحنة بحمولة 1449 طن بضائع عامة، استقبل ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس بحمولة 494 سيارة ملاكي قادمة من جدة.