حبيبة الأطفال ومقاتلة السرطان.. وداعا أنيسة حسونة (إنفوجراف)

وتلقت أنيسة حسونة، العلاج على مدار الـ 6 سنوات الماضية، وخلال تلك المدة أجريت جراحتين كبيرتين، والتي رفضت أن يكون مرضها نهاية مسيرة العطاء التي عملت فيها بالعمل التطوعي.

محمد يوسف

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