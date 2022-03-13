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شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة الأطفال ومقاتلة السرطان.. وداعا أنيسة حسونة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غيب الموت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق والرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، والتى واجهت إصابتها للسرطان بمثابرة وكفاح.
وتلقت أنيسة حسونة، العلاج على مدار الـ 6 سنوات الماضية، وخلال تلك المدة أجريت جراحتين كبيرتين، والتي رفضت أن يكون مرضها نهاية مسيرة العطاء التي عملت فيها بالعمل التطوعي.
حبيبة الأطفال ومقاتلة السرطان.. وداعا أنيسة حسونة
الإنفوجراف التالى يستعرض أبرز المعلومات عن الراحلة:
ـ واحدة من أيقونات العمل التطوعى والخيرى فى مصر.
ـ برلمانية سابقة والرئيس التنفيذى لمستشفى الناس.
ـ واجهت إصابتها للسرطان بمثابرة وكفاح جبار منذ 2016.
ـ وثقت معركتها مع المرض فى كتاب "بدون سابق إنذار".
ـ صُدمت بإصابتها لثالث مرة وطالبت المصابات بألا يستسلمن.
ـ اختيرت ضمن أقوى 100 امرأة عربية فى العالم.
ـ تم اختيارها سفيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ـ قبل أيام كرمتها السيدة انتصار السيسى فى احتفالية المرأة المصرية.