شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ثانى خط قطار سريع يربط الصعيد بعد إعلان بدء تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل بدء أعمال الجسات وأعمال تنفيذ جسر السكة بعد انتهاء أعمال الرفع المساحي بمسار الخط الثانى للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر /الأقصر/ أسوان)، ويقدم الخليج 365 في 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع خلال التقرير التالى:

1ـ المشروع يمتد بطول 925 كم.

2ـ ينفذ المشروع تحالف من شركات المصرية والألمانية.

3ـ انتهت أعمال الرفع المساحى وجارى أعمال الجسات وبدء تنفذ الجسر الترابى لمسار المشروع.

4ـ المشروع يمتد موازيا لطريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى.

5ـ الخط يبدأ من حدائق 6 أكتوبر حيث الرابع مع خط القطار السريع العين السخنة ـ مطروح الجارى تنفيذه حاليا.

6ـ المشروع سيربط خلال مساره مع طرق الدائرى الأوسطى والإقليمى والصعيد الغربى وبنى مزار/ البويطى وديروط /الفرافرة.

7ـ المشروع سيضم 30 محطة خلال مساره.

8ـ السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة.

9ـ عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً و20 قطار لنقل البضائع.

10ـ الخط الثانى سيكون بمثابة شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة.

11ـ المشروع سيساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.