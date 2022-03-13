شكرا لقرائتكم خبر عن تواريخ مرتبطة بمحاكمة حسن راتب فى قضية الآثار الكبرى.. بعد حجزها للحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت دعوى محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، إلى محطتها قبل النهائية بعد حجز الدعوى من محكمة الجنايات برئاسة المستشار خليل عمر خضر للحكم، ويوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى..

1ـ "8 يناير 2022"، ويشير لتاريخ أولى جلسات محاكمة المتهمين.

2 ـ "12 فبراير 2022"، ويشير لتاريخ أولى جلسات سماع أقوال الشهود.

3 ـ "14 فبراير 2022"، ويشير لتاريخ سماع مرافعة النيابة بالدعوى والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

4 ـ "5 مارس 2022"، ويشير لتاريخ مرافعة الدفاع في الدعوى، واستمرت مرافعة الدفاع لأكثر من 5 جلسات.

5 ـ "12 مارس 2022"، ويشير لتاريخ حجز الدعوى للحكم بتاريخ 21 ابريل المقبل.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.