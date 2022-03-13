شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتورة أنيسة حسونة نائبة البرلمان السابقة بعد معاناة مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت قبل قليل الدكتورة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب السابقة،بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان تم تكريم الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، في احتفالية المرأة المصرية، من قبل السيدة انتصار السيسى.

وأكدت "أنيسة حسونة"، فى حوار لها منذ ايام قبل وفاتها أن المرأة تشهد عصرها الذهبى في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يسعى إلى تمكينها في كافة القطاعات، لافتة إلى أن أكثر ما أسعدها هو جلوس المرأة على منصة القضاء كونها كانت تطالب بذلك، وتابعت:"مكنتش مصدقة أن هناك يوم سيأتى وتجلس المرأة على منصة القضاء"، لافتة إلى ضرورة تدريب الرجال على حقوق المرأة.