شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطلب من المواطنين الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء، والاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار أى أمراض معدية خاصة فيروس كورونا

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجة بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافى من فيروس كورونا، ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع.

وأشار إلى أن قرار تغيير موعد إصدار البيان جاء مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابات بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال فى المستشفيات.

وأعرب عن أمله في استمرار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا، مؤكداً ضرورة التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقًا للبرنامج الزمني، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما سيؤدى إلى تخطى الأزمة بنجاح وسلام.