شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. نقل وتسكين 154 أسرة بشقق مفروشة بمشروع الخيالة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن اعمال الازالة والإخلاء تتم بشكل منتظم يوميا، حيث أسفرت عن هدم 47 عقارا من إجمالي 520، وإخلاء 154 أسرة مستحقة من إجمالي 1660 أسرة تم إخلائهم تمهيدا لإزالة العقارات بشكل كلي، ونقل المستحقين لوحداتهم الجديدة المجهزة بمشروع كمبوند الخيالة بحي البساتين .
وأوضحت أن أجهزة الدولة تعمل على استراتيجية عمرانية تشمل رفع وتطوير مختلف المحاور والتى تتمثل في إعادة القاهرة التاريخية إلى ما كانت عليه من خلال تجديدها وتطويرها والحفاظ على الطراز العمراني لها من خلال الاستمرار في إزالة المناطق غير الآمنة وغير الصالحة مثل مناطق السكروالليمون والجيارة وقبلها عزبة أبو قرن وبطن البقرة وتل العقارب واحلالها بمناطق أخرى أكثر أمنا وتحضرا .
جدير بالذكر أن كومباوند الخيالة يعد واحدا من المشروعات الكبرى التي اقامتها الدولة كسكن بديل للمناطق الخطرة والغير امنة مثل مشروعات الأسمرات بمراحلها الثلاثة ومعا والمحروسة واهالينا والتي تقع على مساحة 40 فدانا تقريبا ليضم كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان ومن خلال توفير 42 عمارة سكنية تشمل أرضى و9 أدوار متكررة بإجمالى 2268 وحدة سكنية.