شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. نقل وتسكين 154 أسرة بشقق مفروشة بمشروع الخيالة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مواصلة أعمال الإزالة بمناطق السكروالليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون بحى مصر القديمة، الى جانب اعمال التسكين والتي تتم بالتوازي مع عمليات الاخلاء حتى يحصل المستحقون على وحداتهم الجديدة المجهزة والبديلة عن مساكنهم الخطرة والجاري ازالتها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن اعمال الازالة والإخلاء تتم بشكل منتظم يوميا، حيث أسفرت عن هدم 47 عقارا من إجمالي 520، وإخلاء 154 أسرة مستحقة من إجمالي 1660 أسرة تم إخلائهم تمهيدا لإزالة العقارات بشكل كلي، ونقل المستحقين لوحداتهم الجديدة المجهزة بمشروع كمبوند الخيالة بحي البساتين .

وأوضحت أن أجهزة الدولة تعمل على استراتيجية عمرانية تشمل رفع وتطوير مختلف المحاور والتى تتمثل في إعادة القاهرة التاريخية إلى ما كانت عليه من خلال تجديدها وتطويرها والحفاظ على الطراز العمراني لها من خلال الاستمرار في إزالة المناطق غير الآمنة وغير الصالحة مثل مناطق السكروالليمون والجيارة وقبلها عزبة أبو قرن وبطن البقرة وتل العقارب واحلالها بمناطق أخرى أكثر أمنا وتحضرا .

جدير بالذكر أن كومباوند الخيالة يعد واحدا من المشروعات الكبرى التي اقامتها الدولة كسكن بديل للمناطق الخطرة والغير امنة مثل مشروعات الأسمرات بمراحلها الثلاثة ومعا والمحروسة واهالينا والتي تقع على مساحة 40 فدانا تقريبا ليضم كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان ومن خلال توفير 42 عمارة سكنية تشمل أرضى و9 أدوار متكررة بإجمالى 2268 وحدة سكنية.