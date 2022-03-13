شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالتعليم تكشف مصير المفصولين لعدم تسجيل استمارة امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مصير طلبة الثانوية العامة الذين لم يسجلوا استمارة التقدم للامتحانات، وتم اتخاذ إجراء من قبل المدارس بفصلهم، موضحة أن الوزارة أتاحت تسجيل الاستمارة بداية من 25 يناير حتى 24 فبراير الماضى لأكثر من شهر، ومن ثم لا يوجد أى مبرر لتأخر الطلبة عن تسجيل الاستمارة فى المواعيد المحددة.

وأوضحت المصادر أن الطالب الذى تم فصله يحق له تسجيل الاستمارة فى حالة واحدة وهى إذا كانت المدرسة التابع لها الطالب لم تسلم الاستمارات إلى كنترولات الثانوية العامة، وفى هذه الحالة يتوجه الطالب إلى المدرسة ويسجل بعد سداد المصاريف الدراسية ورسوم الامتحانات وأيضا رسم تأمين التابلت.

وكانت بعض المدارس الثانوية قررت فصل طلبة تأخروا عن تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ 11 يونيو المقبل، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وكيفية أداء الامتحانات وطبيعية الأسئلة خلال الفترة المقبلة.