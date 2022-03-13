شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مرتبطة بمحاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و21 متهما بقضية الآثار الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت دعوى محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، إلى محطتها قبل النهائية بعد حجز الدعوى من محكمة الجنايات برئاسة المستشار خليل عمر خضر للحكم.

حسن راتب .. المحطة الأولى تلاوة أمر الإحالة

في الجلسة التي عقدت بتاريخ 8 يناير 2022، تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين.

حسن راتب .. المحطة الثانية سماع الشهود

بتاريخ 12 فبراير 2022، استمعت المحكمة لأقوال الشهود الوارد أسمائهم بأمر الإحالة ومن أبرز الشهود مجرى التحريات والذى أكد أمام المحكمة أن حسن راتب دفع مبلغ 14.5 مليون جنيه لعلاء حسانين من أجل التنقيب عن الآثار، ولكن الثانى لم يخرج قطع أثرية، وطلب من الأول دفع مبالغ مالية أخرى لاستكمال عمليات الحفر، لكنه رفض، وهذا سبب الخلاف بين الطرفين.

حسن راتب .. المحطة الثالثة مرافعة النيابة

في 14 فبراير 2022، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ومن أبرز ما جاء في المرافعة.."لا عدل إلا بقضاة حملوا الأمانة والرسالة الرفيعة، أتيناكم باسم المجتمع فحملنا الأمانة بكل فخر واعتزاز، فأنتم شيوخ القضاء أقف بين أيديكم ومحرابكم المقدس، بل جئت للجاني مختصما وللحق طالبا، قضيتنا هي قضية وطن خانه أبناؤه فسقناهم مكبلين إلى المحكمة بالأصفاد".

وأشار ممثل النيابة العامة، إلى أن هذا المجتمع المجني عليه يناشدكم أن تضربوا بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين، الذين عاثوا مفسدين، ولا يدركون أنهم يمكرون والله خير الماكرين.

وأوضح ممثل النيابة العامة: إذ تنكر المتهمون من كل المعاني ورداء الوطنية، كاشفين عن مخططهم بغية سرقة ثروات الوطن وأناشدكم بالقصاص منهم.

حسن راتب .. المحطة الرابعة مرافعة الدفاع

على مدار 6 جلسات تقريبا استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع وكان آخر المترافعين دفاع حسن راتب، وبدأت أولى جلسات مرافعة الدفاع في 5 مارس 2022.

حسن راتب .. المحطة الخامسة حجز الدعوى للحكم

في 12 مارس قررت محكمة الجنايات حجزى الدعوى للحكم بتاريخ 21 ابريل مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.