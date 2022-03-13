أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية "وزارة الصحة والجامعية" على مستوى الجمهورية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية "وزارة الصحة والجامعية" على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية "وزارة الصحة والجامعية" على مستوى الجمهورية، وشددتا على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل طبيعي سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، وأشارتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد. أعلنت وزارة النقل بدء أعمال الجسات وأعمال تنفيذ جسر السكة بعد انتهاء أعمال الرفع المساحى بمسار الخط الثانى للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر /الأقصر/ أسوان)، وذلك في المسافة من حدائق أكتوبر حتى ديروط. تدين جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة إربيل بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية. مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف مدينة إربيل بالعراق النقل تعلن بدء أعمال تنفيذ ثانى خط قطار سريع يمتد من أكتوبر لأسوان

الحكومة تنفى وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية فى مختلف دول العالم ، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية، والتى شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً كاد أن يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف فى المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وذلك من خلال تكثيف اعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج . أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم استكمال شحن (189) ألف طن قمح موزعة، منها كمية 63 ألف طن قمح روسي، بالإضافة إلى كمية 63 ألف طن قمح روماني، وكمية 63 ألف طن قمح أوكراني، وستصل هذه السفن إلى المواني المصرية خلال الأيام المقبلة. وزارة التموين تعلن عن وصول 189 ألف طن قمح روسى وأوكراني ورمانى خلال أيام

البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتى للغاز وتحولنا لدولة مصدرة إضافة قوية للاقتصاد

شهدت أسعار الذهب في مصر على مدار تعاملات الأسبوع ارتفاع 20 جنيها، حيث صعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 866 جنيها للجرام مستهل تعاملات الأسبوع إلى 886 جنيها للجرام وهو سعر الإغلاق الأسبوعي، حيث كانت أونصة الذهب تسجل سعر 1970 دولارا وارتفعت في أكثر من مرة على مدار الأسبوع لكن السعر الذي استقرت عليه الأسعار بنهاية التداولات 1987 دولارا. الأرصاد: سحب ممطرة على السواحل الغربية وشمال الدلتا والوجه البحرى كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من شمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. 300 طن لحوم و1200 طن سلع غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية فى رمضان أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار دورها المجتمعي ومن خلال التنسيق المستمر بين الوزارة ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين، وإسهامًا منها في تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية تقوم وزارة الأوقاف بتوفير 300 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام ، و1200 طن سلع غذائية بواقع 600 طن أرز و 600 طن سكر تمول من الموارد الذاتية للوزارة لتوزع على الأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الكريم . تواصل وزارة الداخلية جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومواجهة الاحتكار لا سيما قبل شهر رمضان، من خلال مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية. تابعت وزارة النقل أعمال إنهاء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وذلك في المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم، حيث سيصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات باتجاه القاهرة بواقع 3 حارات للملاكي و3 حارات خرسانىة للشاحنات)، و6 حارات باتجاه أسيوط بواقع (3 حارات للملاكي و طريق للشاحنات 3حارات أسفلتى) وحيث تشمل تلك المسافة عدد 5 أعمال صناعية ( نفق مدخل أبو قرقاص – نفق مدخل ملوى – نفق مدخل ديرمواس – نفق مدخل دشلوط – نفق مدخل محور ديروط ). تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 3 قوافل طبية طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 13 قطعة أرض بـ7 مدن جديدة، لإقامة (أنشطة متنوعة لوزارة الصحة، وأنشطة طبية، وصناعية، وتعليمية، وتجارية، وإدارية. الإسكان تخصص 13 قطعة أرض بـ7 مدن جديدة لإقامة أنشطة استثمارية متنوعة الصحة تطلق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة النقل تتابع أعمال إنهاء تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى الداخلية: 12 سرادقا بالقاهرة تعرض سلعا بنسبة تخفيض 60% وصلت بعثة النادي الأهلي منذ قليل مطار القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة صن داونز التى خسرها الأهلي بهدف نظيف فى رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعود بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات 300 طن لحوم و1200 طن سلع غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية فى رمضانالأهلي يصل القاهرة بعد الخسارة من صن داونز فى جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى مصر ترتفع 20 جنيها خلال تداولات الأسبوع