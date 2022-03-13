شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف انتهاء ذروة الموجة الخامسة لإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان انتهاء ذروة الموجة الخامسة بعد تراجع وثبات الإصابات اليومية لكورونا ، مشيرة إلى أن اللقاحات تلعب دورا كبيرا في تراجع الإصابات وتراجع حدتها حال حدوثها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن هناك متابعة يومية لمعدلات الإصابة والوفيات والحالات التي تلجأ للمستشفيات وغرف العناية المركزة إثر الإصابة بكورونا، وتلاحظ وجود تناقص في أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسبوعين الماضيين.

وتابعت: "لا يوجد لدينا أي مشكلات في اللقاحات، ويتم توفيرها بشكل مجاني، ونعمل الآن على حملات طرق الأبواب للتلقيح، ولا يتبقى سوى الأشخاص الذين لم يحصلوا على التلقيح حتى الآن.

وأضافت: "الفئات المستهدفة من سن 18 سنة فصاعدا، والجرعة التنشيطية نقترب من المليون و600 ألف ونأمل أن نطعم 100% من الفئات المستهدفة للتطعيم".