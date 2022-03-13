شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى فى حراسة قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية لوسائل إعلام فلسطينية، إن مجموعات من المستوطنين اقتحموا الباحات منذ صباح اليوم، ونفذوا جولات استفزازية برفقة حاخامات قدموا شروحات عن الهيكل المزعوم.

وشهد المسجد الأقصى تواجد المصلين وطلبة العلم والحراس الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل متكرر يومياً عدا يومي السبت والجمعة، بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وتهويد المدينة المقدسة.

ونشرت الجماعات الإسرائيلية المتطرفة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لمناصريها لاقتحام المسجد المبارك خلال ساعات الاقتحام اليومية، وذلك يومي الأربعاء والخميس، بذريعة إحياء عيد "المساخر أو البوريم".