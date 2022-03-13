منها حجب سلع والبيع بأسعار عالية.. الداخلية تضبط 1364 قضية تموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت جهود الوزارة عن ضبط 1364 قضية تموينية متنوعة، من بينهم 12 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 159,902طن، 100 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت 126,719 طن، 5765عبوة، 700 قطعة، 367 إسطوانة بوتاجاز، قضية الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 2٫500 طن، بإجمالى مضبوطات 289,121 طن و 5765 عبوة.