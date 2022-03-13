القبض على شخصين زورا محررات رسمية لجهات حكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن العميد إيهاب حسين رئيس مباحث المرور بالقاهرة والرائدان محمد كمال وعلي موسى من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين، حال تواجدهما بإحدى وحدات تراخيص المرور بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة وبحوزتهما (5 شهادات قومسيون طبي بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورين" - مبلغ مالي).

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة والعميد عمرو مجدي رئيس مباحث قطاع التأمين أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنه" وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.