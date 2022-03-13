سقوط شخصين بـ 960 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض شخصين بحوزتهما 960 ألف قطعة ألعاب نارية بمنطقة الجمالية.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة)، بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالألعاب النارية، متخذان من مخزن ملكهما كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال تواجدهما بالمخزن المُشار إليه، وبحوزتهما (960 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.