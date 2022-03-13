الجيزة تعلن وصول أول رحلة قطار إيتاي البارود والمناشي لبشتيل المحطة- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، وصول أول رحلة قطار من محطة إيتاي البارود والمناشي إلى محطة بشتيل المحطة بحي شمال الجيزة.

ونشرت المحافظة "فيديو" على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" يرصد نزول الركاب من القطار في بشتيل المحطة وخروجهم إلى سيارات السرفيس والنقل الجماعي والشركات لنقلهم إلى الميادين العامة -(رمسيس، والتحرير، ووسط البلد، وبعض أحياء الجيزة)- بالتنسيق بين حي شمال الجيزة وجهاز النقل الجماعي.

وكانت هيئة السكك الحديدية، أعلنت الخميس الماضي، أن الجمعة 11 مارس 2022 اعتبار محطة "بشتيل المحطة"، محطة انتهائية ومحطة قيام لخط المناشي/ إيتاي البارود لتنفيذ أعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة والإنشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة الجاري إنشائها بما فيها مسار قطارات خط المناشي والذي يتطلب دخول الجزء الخاص بمسارات قطارات الخط بمحطة بشتيل الجديدة والتي يتم إنشائها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني والتي ستمثل عند الانتهاء منه نقلة حضارية في مجال النقل ومحطة كبرى تساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

ولحين انتهاء أعمال تجديدات السكة وإنشاء محطة بشتيل الجديدة والتي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، قامت الهيئة بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وسائل النقل البديلة من أتوبيسات وميكروباصات نقل الركاب من محطة بشتيل المحطة إلى محطة رمسيس والعكس.