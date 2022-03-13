وفد الصحة العالمية يزور هيئة الدواء المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، استقبال وفد منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن برنامج الوفد يتضمن زيارة مختلف مقرات الهيئة لمتابعة تطوير آليات وإجراءات العمل، وكذلك التدريب على الإجراءات القياسية للمعامل وفقاً لقواعد منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير البنية التحتية، وتطوير إمكانات المعامل الرقابية بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن ثقته في الإعدادات الجارية، والجهد المبذول الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية؛ كما أكدت المنظمة على استمرار التعاون البناء والمثمر، وتقديم الدعم المؤسسي لتمكين هيئة الدواء المصرية من تحقيق أهدافها المنشودة

يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء المصرية نحو الحصول على الاعتمادات الدولية بما يتواكب مع المستجدات والإجراءات الرقابية العالمية، والنهوض بالقطاع الدوائي بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الرقابة الفعالة والمتكاملة.