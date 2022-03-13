الجيزة تطرح مزايدة لاستغلال أماكن انتظار المركبات في 3 أحياء- تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن طرح مزايدة علنية عامة لحق استغلال أماكن الانتظار للمركبات في الشوارع، وذلك بنطاق أحياء (الدقي - جنوب - الطالبية).

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن جلسة المزايدة العلنية يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٢، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ وقدره 299 جنيها وقيمة التأمين المؤقت لكل موقع على حدة، وذلك على النحو التالي:

- 25 ألف جنيه قيمة التأمين المؤقت لحي الدقي.

- 20 ألف جنيه قيمة التأمين المؤقت لحي جنوب الجيزة.

- 15 ألف جنيه قيمة التأمين المؤقت لحي الطالبية.

وأشارت المحافظة، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات، تطلب بموجب طلب مدموغ مقابل سداد قيمتها بخلاف ضريبة القيمة المضافة ولصق طابع الشهيد لحضور جلسة المزايدة العلنية المذكورة بعاليه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر ديوان عام محافظة الجيزة قـاعـة المجلس الشعبي المحلي- الدور الثالث - ٤٠٦ شارع الهرم الجيزة.

وتابعت لدخول المزايدة، يتطلب إحضار (أصل كراسة الشروط - السجل التجاري - البطاقة الضريبية - الرقم القومي - تفويض معتمد في حالة دخول الشركات - تأمين دخول المزايدة تسـجيل على بوابة المشتريات الحكومية للبوابة تطبيقا لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ٢٠١٨.