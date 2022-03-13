الأوقاف تعلن حاجتها لـ ٢١ وكيل وزارة و٨ مديرين بالديوان العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، حاجتها لشغل ( 28 ) وظيفة قيادية شاغرة، بعد حصولها على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأحد، أن ذلك يأتي في سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، والوظائف الشاغرة هي:

1- رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

2- رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

3- مدير مديرية أوقاف (أ) لعدد ( 13 ) مديرية هي:

( الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الجيزة - بني سويف – المنيا – سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم – الإسماعيلية) .

4- مدير مديرية أوقاف (ب) لعدد ( 8 ) مديريات هي :

( شمال سيناء - جنوب سيناء – السويس – بورسعيد – دمياط - الوادي الجديد - البحر الأحمر - مرسى مطروح ).

5- مدير عام الإدارة العامة للأملاك.

6- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

7- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

8- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

9- مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.

وأشارت إلى أن التقديم على هذه الوظائف متاح على بوابة الوظائف الحكومية.​