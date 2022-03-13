شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوى الروسى: إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو-24 فى "ليوبيموفكا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الميجور إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن قوات الطيران والدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ليوبيموفكا ومركبتين جويتين بدون طيار.
وقال كوناشينكوف- خلال إحاطة إعلامية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عبر موقعها الرسمي-:" أسقط الطيران والدفاع الجوي لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة ليوبيموفكا ومركبتين جويتين بدون طيار".