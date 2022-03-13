شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوى الروسى: إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو-24 فى "ليوبيموفكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الميجور إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن قوات الطيران والدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ليوبيموفكا ومركبتين جويتين بدون طيار.