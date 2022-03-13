شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن عن وصول 189 ألف طن قمح روسى وأوكراني ورومانى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم استكمال شحن (189) ألف طن قمح موزعة، منها كمية 63 ألف طن قمح روسي، بالإضافة إلى كمية 63 ألف طن قمح روماني، وكمية 63 ألف طن قمح أوكراني، وستصل هذه السفن إلى المواني المصرية خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة اليومية المستمرة من جانب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لشحنات الأقماح المستوردة والمتعاقد عليها بالخارج لضمان انتظام سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى أنه تم بالفعل وصول شحنات قمح بكمية (126) ألف طن قمح موزعة كالآتي قمح فرنسي بكمية 63 ألف طن إلى المواني المصرية بتاريخ 8/3/2022، وشحنة قمح روماني بكمية 63 ألف طن بتاريخ 5/3/2022.

وأضافت الوزارة أن ذلك يؤكد على انتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشيء المتعددة بما يعزز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.