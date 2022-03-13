شكرا لقرائتكم خبر عن 300 طن لحوم و1200 طن سلع غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار دورها المجتمعي ومن خلال التنسيق المستمر بين الوزارة ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين، وإسهامًا منها في تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية تقوم وزارة الأوقاف بتوفير 300 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام ، و1200 طن سلع غذائية بواقع 600 طن أرز و 600 طن سكر تمول من الموارد الذاتية للوزارة لتوزع على الأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الكريم .

وكان وزير الأوقاف، بأن تستهدف الدفعة الثانية من صكوك الطعام المسجلين على قائمة انتظار تكافل وكرامة، والذين لم يتم صرف لهم أى مساعدات مالية، بالإضافة إلى المسجلين الأصليين لتكون هناك عدالة فى التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأشار مختار جمعة، إلى أنه سيجرى توزيع 3 أطنان لحوم كل شهر من صكوك الطعام قابلة للزيادة على 3 آلاف أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة بنطاق محافظة الدقهلية.

كما أشار وزير الأوقاف إلى أنه سيجرى توزيع 100 طن لحوم صك طعام خلال شهر رجب و100 طن خلال شهر شعبان و200 طن خلال شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف، أنه سيجرى إيصال صكوك الطعام إلى مستحقيه بكل عزة وكرامه فى منازلهم وممنوع نهائيا تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.