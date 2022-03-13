شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: منشأة التدريب العسكرية في يافوريف تعرضت لقصف روسى بـ30 صاروخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الأوكرانية، عن سقوط 9 قتلى و57 جريحا حصيلة ضربة روسية على قاعدة عسكرية قرب لفيف، وأعلن حاكم منطقة لفيف أن منشأة التدريب العسكرية في يافوريف تعرضت لقصف بـ 30 صاروخا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتعرضت قاعدة يافوريف الأوكرانية لقصف روسى، وتم رصد 19 سيارة إسعاف شوهدت قادمة من صوب منشأة يافوريف العسكرية التي تعرّضت للقصف.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، منذ قليل عن مقتل 7 مدنيين بينهم طفل في قصف روسي على قافلة نازحين شمال شرق العاصمة كييف.

وكان المكتب الصحفي للحكومة الإقليمية بمدينة "لفيف" الأوكرانية، قد أعلن أن المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، الواقع بالقرب من المدينة قد تعرض لقصف روسي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.