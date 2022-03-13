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أوكرانيا: منشأة التدريب العسكرية في يافوريف تعرضت لقصف روسى بـ30 صاروخا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الأوكرانية، عن سقوط 9 قتلى و57 جريحا حصيلة ضربة روسية على قاعدة عسكرية قرب لفيف، وأعلن حاكم منطقة لفيف أن منشأة التدريب العسكرية في يافوريف تعرضت لقصف بـ 30 صاروخا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتعرضت قاعدة يافوريف الأوكرانية لقصف روسى، وتم رصد 19 سيارة إسعاف شوهدت قادمة من صوب منشأة يافوريف العسكرية التي تعرّضت للقصف.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، منذ قليل عن مقتل 7 مدنيين بينهم طفل في قصف روسي على قافلة نازحين شمال شرق العاصمة كييف.

وكان المكتب الصحفي للحكومة الإقليمية بمدينة "لفيف" الأوكرانية، قد أعلن أن المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، الواقع بالقرب من المدينة قد تعرض لقصف روسي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن هذا المركز هو قاعدة عسكرية ضخمة تضم مركزا لتدريب الجنود في الغالب لبعثات حفظ السلام، وقالت الحكومة الإقليمية "إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد أطلقت روسيا 8 صواريخ بالقرب من مدينة "لفيف".. ويبحث المسئولون ما إذا كان هناك ضحايا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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