شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ 5.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 12 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيه
- الفلفل الألوان 20 جنيها.
- الليمون بـ 11.5 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيه
- البسلة 10 جنيهات.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- فاصوليا خضراء 28 جنيه .
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- يوسفى سكرى 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 13 جنيهًا.