شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر مرضى الكلى من تناول بعض المشروبات والأطعمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين تتضمن التوعية بالنظام الغذائى لمرضى الكلى.

وبحسب بيانات هيئة الدواء تضمنت النصائح :

1- تجنب المشروبات الغازية ذات الألوان الداكنة لأنها تحتوي على الفوسفور الذي يمتص بشكل كبير في الجسم.

2- يجب الحد من الأطعمة المعلبة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

3- يجب الحد من تناول المخللات والزيتون لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

4- قد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الكلى إلى التحكم في كمية البروتين والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم في نظامهم الغذائي، وهذا يساعد في التحكم في تراكم الفضلات والسوائل في الدم التي تحتاج الكلى لإزالتها .

وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه لا يوجد نظام غذائي واحد مناسب لكل من يعاني من أمراض الكلى، وقد يتغير النظام الغذائي بمرور الوقت اعتمادًا على كفاءة وظائف الكلى، وعوامل أخرى، كما نصحت بالاستمرار في اتباع النظام الغذائي الخاص بمرضى السكري أو مرضى القلب الذين يعانون من أمراض الكلى.