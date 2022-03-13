شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه طلاب أولى ثانوى بتوصيل التابلت بالإنترنت استعدادا للامتحان التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المدارس الثانوية طلاب الصف الأول الثانوى العام بضرورة توصيل التابلت بالإنترنت واستقبال التحديثات الجديدة والتأكد من نزول منصة الامتحان سوفيت اسيس، استعدادا للامتحان التدريبى المقرر عقده 20 مارس الجارى، موضحة أن منصة الامتحان سوفيت اسيس هي المنصة التي من المقرر أن تعقد عليها الامتحانات التدريبية الإلكترونية، كما طالبت المدارس بضرورة توصيل التابلت بالواى فاى، واستقبال كافة التحديثات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/3/20 طبقاً للجدول المرفق مع مراعاة الآتي :

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي، كما تتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي، وتبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم.

وأوضحت الوزارة، أن المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، ويتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الأسئلةالنوعيات المقالية والموضوعية، كما يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، وتوفير القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.