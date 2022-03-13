شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة لإتاحة أرصفة مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى المؤسسات الخيرية والشركات، لتنفيذ مبادرة" إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة خلال تنقلهم فى شوارع منطقة الزمالك، وذلك استكمالاً للمبادرة التى تبنتها وزارة التنمية المحلية مع مؤسسات المجتمع المدنى، والتى بدأت فى حى المعادى بالقاهرة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة أرصفة 37 شارع بمنطقة الزمالك بالقاهرة لصالح الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة لتيسير السير والحركة لهم وممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية والاعتماد على الذات دون احتياج لمن يصاحبهم خلال تحركهم فى الشارع مما يسهل اندماجهم بشكل فعلى وإيجابى فى المجتمع .

وعقب التوقيع أشار شعراوى، إلى الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية والتوجيهات المستمرة للحكومة لتقديم كل سبل الرعاية والدعم للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة وتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة إليهم من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم فى المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم .

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالتنسيق مع المحافظات، لتوفير الخدمات والرعاية لذوى الإعاقة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع، مؤكدًا أن الوزارة تابعت على مدار الشهور الماضية أعمال تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بمحافظة القاهرة لتنفيذ تلك المبادرة فى شوارع حى المعادى حيث تم الانتهاء من تنفيذه كافة أعمال إتاحة الأرصفة بالشوارع التى تم تحديدها .

وأوضح شعراوى، أنه وفقاً للبروتوكول الجديد سيتم متابعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ومتابعة القطاعات المعنية بالوزارة لتسهيل الأعمال وإنهاء كافة الإجراءات لسرعة تنفيذه والانتهاء منه على أرض الواقع .

كما أشاد شعراوى بالدور الذى تلعبه الشركات الكبرى فى مصر والتوسع فى برامج وأنشطة المسئولية المجتمعية لتلك الشركات، لافتاً إلى أهمية الدور الذى تلعبه منظمات العمل المجتمعى والمدنى والجمعيات الأهلية فى استكمال جهود الحكومة سعياً لتوفير حياة كريمة لكافة أبناء الشعب المصرى بجميع المحافظات .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن ما تقوم به الدولة فى سبيل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها هو ترجمة حقيقة لاهتمام القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة لتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أو توفير الخدمات المقدمة لهم، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأوضح محافظ القاهرة أن توقيع برتوكول إتاحة أرصفه القاهرة للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة بمنطقة الزمالك بحى غرب القاهرة بالمنطقة الغربية الموقع اليوم هو الثانى بعد البرتوكول الخاص بإتاحتها بحى المعادى بالمنطقة الجنوبية، مشيرً إلى أن المحافظة تراعى احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة عند تطوير ورفع كفاءة الأرصفة لتوفير سبل الأمان والسلامة لهم كما حدث بميدان التحرير ومنطقة وسط المدينة، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم طبقًا لهذا البروتوكول بتوفير التراخيص والموافقات والتنسيق وتسهيل التواصل مع المرور والمرافق والحى، كما ستوفر مشرف مرافق لتسهيل العمل ومساعدة فريق التنفيذ على إنهاء كافة الإجراءات .