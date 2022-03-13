شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: منظومة رقمية للدراسات البحثية ومنصة إلكترونية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، اجتماعاً لاستعراض موقف الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه، والتنسيق بين المركز وجهات الوزارة المختلفة فيما يخص الخطة البحثية للمركز، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه.

أوضح عبد العاطى، أن الخطة البحثية للمركز تهدف لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً ، وذلك فى إطار حـرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.

وتم خلال الاجتماع عرض الإنجازات النصف سنوية للمركز خلال العام المالى 2022/2021 مثل الإنتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية والتى تُسهم في سهولة عرض كافة الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز ، وإنشاء منصة إليكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز ، وإصدار 141 دراسة ، وعدد (164) تقرير ، و 35مذكرة فنية ، و19 مقترح فنى ، و 54 ورقة بحثية خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2021 في كافة المعاهد والوحدات التابعة للمركز ، بالإضافة لقيام الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه بإعداد 7 رسائل ماجستير، و10رسائل دكتوراة.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض موقف العديد من الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء ، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية ، وإستكمال الدراسات المتكاملة لحماية شواطىء بورسعيد بإستخدام الحواجز الغاطسة ، والدراسات البحثية التى تهدف لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف ، مثل دراسة تأهيل بحر يوسف بطول 287 كيلومتر بهدف رفع كفاءته فى نقل وتوزيع المياه ، وكذلك إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع ، بخلاف الدعم الفنى الذى يقدمه المركز للمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات.

كما يقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس إستهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه ، وإختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه المالحة والتى يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى ، بالإضافة لإنشاء وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز بإستخدام تقنية التهوية كنموذج إسترشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً والاستفادة من المياه الناتجة في رى المساحات الخضراء.

وفى إطار دعم الموارد البشرية ورفع كفاءتها .. يقوم المركز بتنظيم 3 دورات تدريبية ل 63 متدرب من دول حوض النيل والدول الأفريقية فى مجالات "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" و "مراقبة ونمذجة نوعية المياه وتقييمها نظرياً وعملياً" و "هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة".

الجدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث المياه قد حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي ، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه ، وذلك من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة ، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة ، ويضم 12 معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية.

كما تم إستعراض التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من مصر والسنغال للمشاركة فى تنظيم عدد من فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه ، ومناقشة وتقييم خطة العمل والإستعدادات القائمة لعقد المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها ، والمشاركة المرتقبة للوزارة والمركز القومى لبحوث المياه في فعاليات المؤتمر ، لعرض التجارب المصرية الناجحة في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية ، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة إستخدامها.