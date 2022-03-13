شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب المعلمين فى المدارس المصرية اليابانية على مهارات التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تدريب المعلمين فى المدارس المصرية اليابانية أوقات الاجازات، على مهارات التدريس وأيضا تدريبات على التوكاتسو، مع متابعة التنفيذ الأكاديمى للتعلم داخل المدارس.

وأشارت الوزارة، إلى أن المعلمين فى المدارس المصرية اليابانية على مستوى عال جدا وهناك دعم كبير من الدولة والوزارة للمدارس المصرية اليابانية.



وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه سيتم فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل قريبا.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه بالتعاون مع اليابان فى مجال التعليم، تم إنشاء وتشغيل ٤٨ مدرسة ونستهدف أن تصل إلى ٥٠٠ مدرسة داخل مصر، كما يعتمد التعليم فى المدارس المصرية اليابانية على تطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية، حيث إن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي الجديد 2.0.