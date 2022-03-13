شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح أهمية التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية.. وقبول طلاب الدمج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أنشطة التوكاتسو التى يتم تطبيقها فى نظام التعليم بالمدارس المصرية اليابانية هى أنشطة غير معرفية، ويهدف إلى تنمية جميع مهارات الطفل سواء المعرفية أو التنمية البدينة والسلوكية ومن أبرزها مجلس الفصل والاجتماع الصباحى والتعلم الهادف، موضحة أن التوكاتسو يفيد الطلاب فى قوة الشخصية وتقبل الآخرين وتحديد مشكلته وإيجاد حلول لها وأيضا يكون الطفل منظم فى حياته ويعمل فى مجموعات وكيف يصبح قائدا، ويتقبل القيادة كما أنه ينمى كل القدرات غير المعرفية فى شخصية الطفل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس المصرية اليابانية تقبل طلاب الدمج وترحب بهم، كما يتم أيضا قبول الأطفال الذين لديهم صعوبة فى التعلم، وهو الطفل الذى يعانى من مشكلة تركيز أو قدرات تعلم مختلفة، مشيرة إلى أن جميع المدارس المصرية اليابانية تسير وفق نظام واحد، مضيفة أن المناهج فى المدارس المصرية اليابانية تربط الواقع الذى يعيشه المتعلم بالمقرر الدراسى والبيئة المحيطة والوظائف المستقبلية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المعلمين فى المدارس المصرية اليابانية على مستوى عال جدا وهناك دعم كبير من الدولة والوزارة للمدارس المصرية اليابانية.

‎‏

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه سيتم فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل قريبا.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه بالتعاون مع اليابان فى مجال التعليم، تم إنشاء وتشغيل 48 مدرسة ونستهدف أن تصل إلى 500 مدرسة داخل مصر، كما يعتمد التعليم فى المدارس المصرية اليابانية على تطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية، حيث إن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي الجديد 2.0.