شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع حقوق عامل مصرى بالسعودية قتل خلال مشاجرة مع أحد السائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، تعويضات ومستحقات العامل المصري مصطفى محمد العربى بغدادى من محافظة أسوان الذي لقي حتفه بعد إصابته خلال مشاجرة مع سائق من الجنسية السورية، وخلال المشاجرة قام السائق السوري بطعن العامل المصرى بآلة حادة (مفك) فى رقبته ولاذ بالفرار.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف الملحق العمالي بالرياض بمتابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك، فور معرفة باقي الملابسات أولًا بأول، وإبلاغه خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتأكد لهم أن الوزارة والقنصلية تتابع جميع حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء.

تلقي الوزير تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي أشار فيه عن تفاصيل الحادث، بأن المصاب توفي أمس السبت 12 مارس ويدعى مصطفى محمد العربى بغدادى من محافظة أسوان-الجزيرة- مستعمرة السكة الحديد ويبلغ من العمر 43عاما ، ومتزوج وزوجته برفقته بالرياض، حيث أصيب منذ يومين خلال مشاجرة مع سائق من الجنسية السورية، وخلال المشاجرة قام السائق السوري بطعن العامل المصرى بآلة حادة (مفك) فى رقبته ولاذ بالفرار.

وأضاف الملحق العمالي أنه تم نقل العامل المصري إلى مدينة الملك سعود الطبية (الشميسي) بالرياض، وتلقى الإسعافات الأولية وبمراجعة الطبيب المعالج للحالة أفاد بوصول العامل فى حالة خطيرة ولديه تجمعات دموية على الرئتين مما استوجب عمل شرنقتين ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وخلال اليومين الماضيين توقف القلب عدة مرات، وتم إنعاشه بالصدمات الكهربائية وعاد إلى العمل مرة أخرى، إلا أن العامل دخل صباح أمس السبت فى حالة وفاة دماغية مما كان له الأثر السيئ على حالته الصحية العامة، وفاضت روحه إلى بارئها بعد صلاة العصر.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي أن السلطات السعودية قامت من جانبها بتفريغ كاميرات المراقبة وتحديد هوية السائق السوري والسيارة التى كان يستقلها وتم عمل محضر بالواقعة بمركز شرطة المنار بالرياض وتكليف البحث الجنائي بضبط الجاني .

وتم تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة العامل المتوفى نيابةً عن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، كما تم توجيه زميل العامل المتوفى لعمل توكيل له من أهل العامل بمصر لإنهاء إجراءات شحن الجثمان بناءً على رغبة زوجته حتى يدفن فى مسقط رأسه بمحافظة أسوان.

وبتوجيهات السفير طارق المليجى القنصل العام بالرياض تم تكليف المستشار القانوني بالسفارة لمتابعة سير التحقيقات عقب إنهاء إجراءات شحن الجثمان،

وتعمل القنصلية العامة بالرياض ومكتب التمثيل العمالي بالرياض على حفظ جميع حقوق العامل المصرى سواءً لدى جهة عمله أو لدى الجانى وتسهيل إجراءات شحن الجثمان ومتابعة تحقيقات الحادث وتقديم الدعم اللازم لزوجة العامل المتوفى .