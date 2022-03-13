شكرا لقرائتكم خبر عن سداد ديون 40 غارمة وتوزيع 14 ماكينة خياطة و12 فرن بالأنبوبة كمشاريع لهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - زفاف جماعى لـ 4 عرايس - الوزير والمحافظ وكيلان لعروستين

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى إطار جولته الميدانية لمحافظة أسوان، والمحافظ اللواء أشرف عطية فعاليات مبادرة "فرحة عمرى" التى تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التى تسهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة، فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذوى القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم فى المجتمع.

وأعلن وزير القوى العاملة عن سداد مليون و700 ألف جنيه ديون 40 غارمة من أبناء أسوان كمرحلة أولى جارى اتخاذ إجراءات إسقاط الأحكام عنهم، وقد أسهم فى سداد هذه الديون بنك الزكاة والصدقات المصرى، مقدما الشكر فى هذا الصدد للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضلا عن فاعلين خير.

وشارك الوزير والمحافظ فى مشهد إنسانى رفيع فى مراسم عقد قران 4 عروسات من الفتيات أيتام الأب منهم أثنين من ذوى الهمم والعزيمة، وكان الوزير والمحافظ وكيلان لعروسين منهما، والخامسة نصف أكيل من الديانة المسيحية من إجمالى 11 عروس.

وسلم الوزير دعما ماليا لـ 11 عروسا بـ 140 ألف جنيه مساهمة من بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسات المجتمع المدنى تعينهم على تكوين أسرة وتخفف عن كاهلهم أعباء الزواج فى ظل غلاء المهور ومستلزمات تكون عش الزوجية، وذلك بحضور المستشار إيهاب عبدالفتاح خلف الله رئيس الاستئناف ورئيس محكمة أسوان الابتدائية، واللواء محمد عمرو لطفى أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصرية اللذين كانا شاهدين على العقدين، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان.

وأعلنت الكنيسة بأسوان تقدم دعم مالى 3000 جنيه لكل عروس شارك فى مبادرة " فرحة عمري"، وسيتم التنسيق لتقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما سلم الوزير 14 ماكينة خياطة هوفر، و12 فرن بالأنبوبة، تم توزيعهم بالتساوى على عدد من الغارمات كمشاريع تنموية لكى يحيوا حياة كريمة بعد سداد مديونياتهم، والباقى للأرامل والمطلقات من أبناء المحافظة.

وألقى سعفان كلمة مقتضبة هنأ فيها العرسان بعقد قرانهم، معرباً عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور فى نفوس الأيتام والأولى بالرعاية .

وقال الوزير فى كلمته لجميع العرسان: "بارك الله لكم وبارك عليكم، وجمع بينكم فى خير"، موصيهم بالتحلى بالمودة والرحمة، كما أوصانا النبى عليه الصلاة والسلام، حتى تكون بداية الحياة الجديدة مملوءة بالخير والمحبة والسعادة، منوها إلى مبادرة "اثنين كفاية " التى أطلقتها وزارة التضامن، والتى تعبر عن اهتمام الدولة المصرية بتنشئة جيل يحظى بكافة الخدمات على أعلى مستوى .

وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى مثل هذه الإحتفالات خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى 2022 عاما للمجتمع المدنى، مؤكدا أن هذه المشاركة تعمل على تقوية العلاقات بين المجتمع.

وحرص وزير القوى العاملة على مصافحة العرسان جميعاً والتقاط الصور التذكارية معهم، تأكيدا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ومن جانبه رحب اللواء أشرف عطية بالوزير والحضور على أرض أسوان واصفا إياها بأرض الذهب، والتى تحتضن العديد من الفعاليات التى تقيمها وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذا العرس الذى تقيمه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصرى، يعتبر ملحمة اجتماعية تعبر عن التكافل والمساندة وتحقيق العدالة الإجتماعية .

وأكد المحافظ اهتمام الحكومة برعاية الشباب واهتمام القيادة السياسية بالمشاركات التى تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة.

وحرص وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية وتوزيع الدروع والشهادات على مختلف الجهات الراعية والمشاركة فى تنظيم هذا الحفل والمبادرة الكريمة من مؤسسات المجتمع المدنى الداعمة والشريكة لمديرية القوى العاملة بأسوان.

وكان فى مقدمة المكرمين اللواء محمد عمرو لطفى أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، والمهندس عمرو توفيق رئيس مؤسسة التوفيق للأعمال الخيري، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة، وايناس فتحى مدير إدارة المرأة والطفل، وأسماء فتحى مدير إدارة تشغيل المعاقين بالمديرية.

وفى نفس السياق قال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان: أن احتفالية " فرحة عمرى من الاحتفالات التى نقدمها ببالغ السعادة لدورها البارز فى دعم المرأة المصرية، وفى كل عام نستحدث الجديد فى هذه الاحتفالية ونسعى لنرسم البسمة على وجوههم فتكتشف أنهم رسموا البسمة على قلوبنا .

وأشار إلى أنه فى إطار ذلك قامت المديرية بدعم من مؤسسة الزكاة والصدقات المصرى، وعدد من فاعلى الخير سداد ديون الغارمات بالمحافظة بإجمالى 1.7 مليون جنيه ومنحن هؤلاء السيدات الحرية لممارسة دورها فى المجتمع.

وشمل الحفل مجموعة من الفقرات الترفيهية ومجموعة من التواشيح والأغانى الدينية والتراثية قدمتها فرقة الفنون الشعبية لقصر الثقافة، وسادت أجواء الاحتفالية الفرحة والبسمة بين كل الحاضرين .