شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: 12 سرادقا بالقاهرة تعرض سلعا بنسبة تخفيض 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الداخلية جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومواجهة الاحتكار لا سيما قبل شهر رمضان، من خلال مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية.

وفي هذا السياق، تم التنسيق مع مسئولي عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين، لإنشاء سرادق رئيسى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، و11 سرادقا فرعيا بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع "الغذائية – وغير الغذائية"، وبعض مستلزمات البيت المصري، خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

وكانت الأجهزة الرقابية واصلت جهودها لملاحقة محتكري السلع الغذائية، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الجهود عن ضبط 1385 قضية تموينية متنوعة، من بينها 18 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (474٫359 طن) ، (105) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (810٫477 طن – 4192 عبوة – 625 لتر - 52 قطعة – 250 أسطوانة) ، (5) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (9٫650 طن) بإجمالى مضبوطات (1294٫48 طن – 4192 عبوة) كان أبرزها ضبط (189 طن "دقيق أبيض – نخالة خشنة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مطحن لطحن الحبوب بمحافظة المنوفية، وضبط (125 طن "مواد بناء "أسمنت – حديد تسليح") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك محل لتجارة مواد البناء بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت الجهود من ضبط (117 طن دقيق أبيض) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لطحن الحبوب) بمحافظة المنوفية، وضبط (57 طن "نخالة خشنة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مطحن لطحن الحبوب بمحافظة المنوفية، وضبط (55٫84 طن "دقيق – سكر حر – زيت طعام – زبدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وضبط (41٫46 طن "مكرونة – زيت – مسلى – خل طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشرقية بمحافظة الشرقية.