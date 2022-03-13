شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستؤدى لحرب عالمية ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستؤدي لحرب عالمية ثالثة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، قد أكد مؤخرا أنه اقترح فرض مزيد من العقوبات على الشركات والأفراد في روسيا.

وكان المكتب الصحفي للحكومة الإقليمية بمدينة "لفيف" الأوكرانية، قد أعلن أن المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، الواقع بالقرب من المدينة قد تعرض لقصف روسي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.