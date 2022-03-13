شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تتابع أعمال إنهاء تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة النقل أعمال إنهاء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وذلك في المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم، حيث سيصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات باتجاه القاهرة بواقع 3 حارات للملاكي و3 حارات خرسانىة للشاحنات)، و6 حارات باتجاه أسيوط بواقع (3 حارات للملاكي و طريق للشاحنات 3حارات أسفلتى) وحيث تشمل تلك المسافة عدد 5 أعمال صناعية ( نفق مدخل أبو قرقاص – نفق مدخل ملوى – نفق مدخل ديرمواس – نفق مدخل دشلوط – نفق مدخل محور ديروط ).

وطالبت وزارة النقل بضرورة الالتزام بكافة أعمال التنفيذ وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق وكذلك إزالة أي تعديات على جانبي الطريق وأن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية.

وأكدت وزارة النقل أهمية الطريق الذي يشكل جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون، وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ومع الدول الافريقية، كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها، والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

وأشارت الوزارة إلى أن كافة مراحل الطريق تنفذه شركات مصرية وطنية متخصصة وذلك في اطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل لافتة إلى أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة، وأن مشروعات الطرق، وخاصة في الصعيد، تعتبر نموذجًا واضحًا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى بمصر.

وأوضحت وزارة النقل أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يشمل إنشاء 7000 كم طرق وتطوير وازدواج 10000 كم طرق بتكلفة 295 مليار جنيه، والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014، لافتة الى أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه، وتم افتتاح المرحلة الأولى في المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم، وجاري العمل حالياً في قطاعات من الطريق القطاع من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم ، والقطاع من ديروط حتى طما بطول 105 كم والسباعية حتى ادفو بطول 25 كم والقطاع من ادفو حتى اسوان بطول 87.5 كم والقطاع من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم .