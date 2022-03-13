شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات على مطالع ومخارج الكباري لضبط المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير إدارات المرور فى منظومة حديثة يتم تطبيقها على كافة الطرق والمحاور المهمة بنطاق القاهرة الكبرى، للمتابعة اللحظية لحركة السيارات من خلال كاميرات مراقبة حديثة ورادارات تقوم بعملية رصد لأى معوقات مرورية سواء حوادث للمركبات أو أعطال للسيارات حيث يتم انتقال الخدمات المرورية اليها ليتم إزالتها وسحب الكثافات التى يتم رصدها بكافة قطاعات الطرق وبمطالع و منازل الكبارى لفرض أكبر سيولة مرورية لحركة السيارات.

وتساهم إدارت المرور من تلك الخطوة الهدف منها بعد تركيب كاميرات أعلى مطالع ومخارج الكباري لضبط الحالة المرورية ومنع ظهور اى حالة من حالات الزحام المرورى ، ورصد المخالفين، مع تركيب رادارات قريبة منها لإلزام سائقى السيارات بالسرعات المقررة عليها، وعدم القيادة بتهور بهدف إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وربط حزام الأمان و القيادة بشكل آمن و منع التوقف على جوانب الطريق منعا لزحام المتكرر على الطرق وذلك حرصا على سلامتهم لمنع وقوع الحوادث المرورية أعلى الطرق.

وبدأت الأجهزة الأمنية باستحداث منظومة كاميرات عالية التقنية، تم تركيبها بمنازل عدد من الكبارى بداية بنطاق شرق القاهرة لرصد المخالفات المرورية المختلفة ومن بينها توقف المركبات بمنازل ومطالع الكبارى وكان لتك المنظومة أثارها الإيجابى فى الحد من المخالفات فى تلك المناطق وخاصة بمنازل ومطالع الكبارى.

وتهدف تلك الخطوة من إدارات المرور للعمل على رصد الكثافات المرورية للسيارات ، مع سرعة انتقال الخدمات المرورية اللازمة للعمل على تسيير حركة السيارات، ومنع الزحام المرورى لها، مع تدعيم كافة قطاعات الطرق و المحاور الهامة بعدد كبير من الأوناش للعمل على رفع اى معوقات مرورية من الطرق ، وسط متابعة لحظية لحركة المركبات بواسطة غرفة عمليات تتابع بصفة دورية الحالة المرورية وبمجرد رصد اى حادث أو عطل للسيارات تنتقل الخدمات المرورية اليها لإعادة تنظيم حركة السيارات مرة آخرى.