شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأوكرانية: مقتل 7 مدنيين بينهم طفل فى قصف روسى على نازحين شرق كييف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن مقتل 7 مدنيين بينهم طفل في قصف روسي على قافلة نازحين شمال شرق العاصمة كييف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكان المكتب الصحفي للحكومة الإقليمية بمدينة "لفيف" الأوكرانية، قد أعلن أن المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، الواقع بالقرب من المدينة قد تعرض لقصف روسي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن هذا المركز هو قاعدة عسكرية ضخمة تضم مركزا لتدريب الجنود في الغالب لبعثات حفظ السلام، وقالت الحكومة الإقليمية "إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد أطلقت روسيا 8 صواريخ بالقرب من مدينة "لفيف".. ويبحث المسئولون ما إذا كان هناك ضحايا.
وقد سمع دوي انفجارات متعددة قبل وقت قصير من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لأوكرانيا بالقرب من المدينة، وفقا لفريق تابع لشبكة (سي إن إن) على الأرض.