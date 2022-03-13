شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأوكرانية: مقتل 7 مدنيين بينهم طفل فى قصف روسى على نازحين شرق كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن مقتل 7 مدنيين بينهم طفل في قصف روسي على قافلة نازحين شمال شرق العاصمة كييف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المكتب الصحفي للحكومة الإقليمية بمدينة "لفيف" الأوكرانية، قد أعلن أن المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، الواقع بالقرب من المدينة قد تعرض لقصف روسي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.